Na bijna een jaar houdt politie een verdachte aan voor ernstig ongeluk waarbij Lianne (19) zwaargewond raakte

In april vorig jaar werd de 19-jarige Lianne op de Zandstraat in Culemborg van haar fiets gereden door een jongen op een groene Kawasaki-motor. De opzittende vluchtte. De politie heeft dinsdag een verdachte in de zaak aangehouden en de zaak in onderzoek genomen.



Het slachtoffer, de 19-jarige Lianne, was onderweg voor boodschappen bij de supermarkt toen ze op de kruising van de Boerenstraat en de Zandstraat werd geschept door een jongen op een felgroene crossmotor. Ze belandden beiden op de grond, Lianne met ernstig letsel. De jongen ging er zonder motor vandaan en sprong bij een kameraad achterop. Zij vluchtten.



Dat er nu dan eindelijk een verdachte is aangehouden, leidt bij haar vooral tot verbazing. ,,Het is al zo lang geleden. Ik had er al een tijdje niks meer over gehoord en dacht inmiddels: het zal allemaal wel. Het is nog niet bezonken.”