Na drie jaar leegstand krijgt dit karakteristieke pand aan de Steenweg in Utrecht eindelijk nieuwe huurder

Het karakteristieke leegstaande pand aan de Steenweg in Utrecht krijgt na drie jaar eindelijk een huurder. Heremodewinkel Thom Broekman trekt er vanaf 1 februari tijdelijk in. Zijn eigen vestiging aan de Lange Elisabethstraat sluit dan voor een grootscheepse renovatie de deuren.

De verhuizing is noodgedwongen, laat de eigenaar van de modewinkel weten. ,,Door de jaren heen is het pand aan de Elisabethstraat verzakt door de bouw van Hoog Catharijne. Van de buitenkant ziet het er nog redelijk uit, maar het dak is niet stevig genoeg om te isoleren of zonnepanelen op te leggen en we moesten verduurzamen.”

Broekman moest daarom op zoek naar een nieuwe locatie en kwam uit bij het pand aan de Steenweg. ,,Het is een heel karakteristiek pand en heeft hetzelfde aantal vierkante meters als wat wij nu hebben in de Lange Elizabethstraat", aldus de eigenaar. ,,Daarnaast is het ongeveer 150 stappen van waar we nu zitten. Dus het kwam perfect uit.”

Tijdelijke oplossing

Voorheen zat kledingwinkel Massimo Dutti - de meest luxe formule van Zara - in het pand, maar zij vertrokken drie jaar geleden en sindsdien stond het pand leeg. Nu komt daar dus een andere modewinkel voor in de plaats.

Maar de vestiging aan de Steenweg is een tijdelijke oplossing. Over anderhalf jaar hoopt de herenmodewinkel weer terug te keren op haar huidige locatie. ,,Als er niet te veel tegen zit, moet dat lukken", is Broekman hoopvol. ,,De voorgevel blijft staan, net zoals de betonconstructie op Achter Clarenburg. Voor de rest komt er een heel nieuw gebouw voor terug. Ja, we hopen dat alles goed gaat, maar dat zal vast wel!”

