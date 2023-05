Na duizenden belletjes is het na vondst van zendertje klaar: vrouw doet aangifte tegen haar stalkende ex

Burenruzie in Utrecht loopt uit de hand: bewoner trapt agent tegen hoofd, twee mannen aangehou­den

Een heftige burenruzie is zaterdagochtend volledig uit de hand gelopen in de Utrechtse wijk Zuilen. Een politieagent greep in, maar dat werd hem niet in dank afgenomen: hij werd mishandeld en liep een hersenschudding op.