Na een levenslange worsteling wordt raadslid Menno (49) vrouw: ‘Heerlijk: eindelijk rust’

Haarrijnse­plas in trek als zonnig alterna­tief. ‘Ik heb alle speeltuin­tjes in de wijk al gezien’

9 mei Het was de afgelopen dagen al drukker aan het worden, maar vandaag stonden alle parkeerplaatsen bij de Haarrijnseplas bommetje vol. Aan het water lagen handdoeken van de zonaanbidders nog niet tegen elkaar, maar veel mensen wilden er toch even uit. En met kinderen naar het strand is net even iets anders dan kinderen die thuis in de tuin spelen.