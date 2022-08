Na gedwongen winterslaap van 2 jaar keert de blues terug naar Culemborg: ‘Waren het bijna verleerd’

foto’s Nagenieten! De mooiste foto’s van de tweede etappe van de Vuelta in provincie Utrecht

Wat was het een feest! Dagenlange wielerkoorts in de regio Utrecht eindigde gisteren met de finish van de tweede etappe van La Vuelta, die in Den Bosch begon en via de Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort weer terug naar Utrecht voer. Bekijk hier de mooiste foto’s!

21 augustus