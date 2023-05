Na intens debuutjaar en enorme dip komt Meau met nieuw album (en is ze ook weer verliefd)

Opvang­schip voor Oekraïners vertrokken uit Utrecht, tweede schip schuift door

Een van de twee opvangschepen voor Oekraïense vluchtelingen in het Merwedekanaal in Utrecht is vertrokken. Aan boord van het cruiseschip Le Formidable dat lag afgemeerd aan de Keulsekade, verbleven sinds vorig jaar juni ongeveer 150 Oekraïners.