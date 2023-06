Na lange rijen en uitgeputte vrijwilligers bekijkt Utrecht of er meer stembureaus moeten komen

Burgemees­ter Dijksma over storing bij stembu­reaus: ‘Verkie­zings­pro­ces zuiver verlopen’

Ondanks de hardnekkige storing bij de StembureauApp tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht, is het verkiezingsproces ‘zuiver verlopen'. Dat liet de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma weten in reactie op vragen uit de gemeenteraad over de storing.