Na Nijmegen is nu ook Utrecht aan de beurt: dildoplakker slaat toe in de binnenstad

UPDATE Coalitie­par­tij CDA wijzigt standpunt: ‘waar­schijn­lijk’ toch tegen nieuwbouw Ronald McDonald Huis in natuurge­bied

10 maart Het CDA, coalitiepartij in Provinciale Staten, heeft een draai gemaakt in zijn standpunt over het veelbesproken vraagstuk rond de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis in Utrecht. De partij was aanvankelijk voor de bouw van het verblijfhuis in beschermd natuurgebied, maar lijkt die optie nu uit te sluiten. Daarmee lijkt voor het Huis de kans verkeken dat er een nieuw pand komt op de gewenste locatie in het groen.