Na schietpartij bij beautysalon in Utrecht nu een poging tot plofkraak bij filiaal in Laren

Nieuwegein­se staat in finale Miss Beauty of Utrecht: ‘Het is veel meer dan een schoon­heids­wed­strijd’

Het was een meisjesdroom die uitkwam voor Yentl Felter (20) uit Nieuwegein. Even geleden kreeg ze te horen dat ze in de finale van de missverkiezing voor de regio Utrecht staat. Maar hoe kom je daar en wat staat haar te wachten? Even Vragen Aan: Yentl Felter.