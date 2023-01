Na time-out in Colombia is Jonathan Vergara Berrio thuis bij GVVV: ‘Ik ben sowieso een gevoelsmens’

Histori­sche paal na botsing terug op plek: aangifte en opknap­beurt voor gevieren­deeld rijksmonu­ment

Na een ongeval afgelopen zomer is wachthuispaal nummer 10 weer helemaal opgeknapt. Het rijksmonument met rijke historie is later dit jaar weer te zien, als markering van de geschiedenis van de dijk.

21 januari