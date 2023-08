Na twee jaar duwen en trekken krijgt Thijs groen licht voor zijn ‘ongezonde’ poffertjeskraam

Poffertjes­kraam geweigerd om te dikke kinderen, pannenkoe­ken­huis iets verderop komt er wél

Goed nieuws, of juist slecht nieuws voor kinderen met overgewicht uit Overvecht? Terwijl Utrecht de komst van een poffertjeskraam aan de Gageldijk mede om gezondheidsredenen tegenhoudt, zet gemeente De Bilt op slechts een steenworp afstand de deur open voor een nieuw pannenkoekenrestaurant: Pancakes in the Park (PIP).