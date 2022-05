Na twee jaar mogen leerlingen eindelijk het podium op

Sinds oktober 2021 zijn leerlingen uit verschillende jaarlagen, niveaus en afdelingen samen wekelijks aan het repeteren. De musical Fame is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1980, onder regie van Alan Parker. Sinds 1996 is er een musicalversie.

Omur (32) kreeg levensgevaarlijk gif over zich heen ‘Ik denk de hele dag: wat als ik dood was gegaan?’

Talenten

Tijdens drie avondvullende voorstellingen zal het verhaal verteld worden van leerlingen die beginnen aan de Amsterdamse School voor Performing Arts (P.A.). Tijdens hun schooltijd leren ze veel over hun talenten en – misschien nog wel belangrijker – over zichzelf.

Met bekende nummers als Fame en Out here on my own spreekt deze voorstelling alle generaties aan. Het zal, is de verwachting, vaak lastig zijn om stil te blijven zitten op de stoel. De musical Fame staat bekend om zijn vrolijke nummers. Maar tijdens deze nieuwe en bijzondere versie van de musical zal ook duidelijk worden dat, helaas, niet alle dromen uit kunnen komen.