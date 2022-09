Na tweede steekpartij onder Bollendak is de maat vol: ‘Het is hoog tijd voor zwaardere maatregelen’

Twee steekpartijen in twee weken tijd, zakkenrollers, winkeldiefstallen en grote overlast onder het zogeheten Bollendak bij Utrecht Centraal Station. Volgens de VVD in Utrecht is de maat nu écht vol. De liberalen pleiten voor harde maatregelen, zoals preventief fouilleren en gebiedsverboden.

Afgelopen vrijdagavond was het weer raak. Een 57-jarige man raakte gewond, nadat hij met een mes in zijn been werd gestoken. De vermoedelijke dader, een man van 55, werd uren later aangehouden. Beide mannen zijn bekenden van de politie en maken deel uit van een groep die veel overlast geeft onder het Bollendak, de overkapping naast het station.

Begin deze maand werd een 37-jarige man op dezelfde plek neergestoken. Sinds begin dit jaar hebben de gemeente Utrecht en de politie hun handen vol aan groepen overlast gevende mannen. Zo worden ze verdacht van grootschalige winkeldiefstallen, zakkenrollen en straatintimidatie.

Niet veilig

Volgens de Utrechtse VVD is het ‘hoog tijd voor zwaardere maatregelen’, aldus raadslid Tess Meerding. ,,Zoals preventief fouilleren of een gebiedsverbod. We zien dat de gemeente al best een aantal stappen heeft genomen om de overlast te beperken. Er is bijvoorbeeld al cameratoezicht op deze plek en er is recent een politieactie gehouden. Ook staan er al borden die waarschuwen voor zakkenrollers. Helaas werkt dit allemaal blijkbaar niet goed genoeg.”

Meerding maakt zich grote zorgen over de toenemende criminaliteit en heftige incidenten onder het Bollendak. ,,Daarbij speelt ook mee dat dit een heel centraal punt in Utrecht is, waar veel mensen langskomen. Mensen voelen zich nu echt niet veilig op deze plek.”

Politiek gezien ligt preventief fouilleren bij een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad echter gevoelig, dus het is de vraag of een dergelijke maatregel een meerderheid krijgt.

