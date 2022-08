Na vier dienstjaren verliest ‘wegwerpdocent’ Marijn rechtszaak van de universiteit, maar blijft strijdbaar

,,Teleurstellend is een understatement. Ik moet het nog even later doordringen”, zegt Marijn Scholte kort nadat rechtbank Midden-Nederland haar oordeel wereldkundig maakt. ,,Het is niet wat ik had verwacht. Samen met mijn advocaat ben ik aan het bekijken of het zin heeft om in hoger beroep te gaan. We moeten zien of dat realistisch is en of het voor mij financieel haalbaar is. Ik ben nog steeds strijdvaardig. Dit is niet zomaar het einde.”