Naast zomersmog nu óók fijnstofsmog: ‘Een ding is zeker, meer mensen krijgen klachten’

Het RIVM adviseert mensen met longklachten in Midden-Nederland de komende dagen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Want naast zomersmog, is ook het gehalte fijnstof in de lucht hoog. Wat betekent dat precies en mogen we de barbecue nog wel aansteken dit weekend?