Nabestaanden tramaanslag Utrecht stellen provincie Utrecht en vervoerder Qbuzz medeaansprakelijk

Dat bevestigt Axel Beijersbergen van Henegouwen, advocaat van de nabestaanden, na berichtgeving door de Volkskrant. De nabestaanden van Rinke, die het dossier hebben ingezien, stellen dat de trambestuurder de deuren gesloten hield. Daardoor zouden de passagiers als ratten in de val hebben gezeten. Naast Rinke, overleefden ook drie anderen de aanslag niet.

Volgens de nabestaanden zouden er in het dossier drie verhoren zitten met de trambestuurder. ‘Zij heeft tegenover de politie verklaard dat een groot beeldscherm in haar cabine het niet deed, waardoor ze niet kon zien wat er aan de hand was in het tweede tramstel, dat aan het voorste tramstel was vastgekoppeld.

Noodrem

Omdat iemand aan de noodrem trok, blokkeerde ze de deuren. Niet duidelijk is waarom de rechterachterdeur op een gegeven moment wel openging, maar de voorste deuren bleven dicht. En daardoor zaten Rinke en zijn medepassagiers als ratten in de val,’ aldus De Volkskrant.

De krant citeert uit verklaringen van de trambestuurder: ‘Als deze in werking was geweest, had ik wel gezien wat er aan de hand was.’ En: ‘Gezien het protocol dat er is (als iemand aan de noodrem trekt, red.) heb ik de deuren van de tram gesloten gehouden.’

Defect

Bovendien zou haar haar voorganger bij de overdracht van de dienst niet hebben doorgegeven dat er een defect was. Zelf zou ze de kapotte monitor evenmin bij de verkeersleiding hebben gemeld.

Door het dichthouden van de deuren is het overlijden van Terpstra volgens Beijersbergen van Henegouwen ‘het gevolg van een omstandigheid die de vervoerder had kunnen vermijden, of waarvan het bedrijf de gevolgen had kunnen verhinderen’.

Verantwoordelijk

De advocaat laat weten dat er meerdere redenen zijn dat de provincie en het vervoersbedrijf pas vier jaar na de aanslag medeverantwoordelijk worden gesteld. ,,Dat heeft er onder meer mee te maken dat we eerst hebben geprobeerd er met Qbuzz uit te komen, maar die verwees voor de verantwoordelijkheid door naar de provincie.”

Die is de verhuurder van de trams. Beijersbergen van Henegouwen wijst erop dat de verjaringstermijn voor deze zaak nog niet is verstreken.

Qbuzz wil in de Volkskrant niet inhoudelijk reageren. Volgens Qbuzz’ advocaat zijn de aantijgingen van de familie Terpstra een ‘eenzijdig gepresenteerde voorstelling van zaken’. Ook de provincie Utrecht wilde tegen de krant niet reageren omdat de zaak bij de rechter ligt.

Op 18 maart 2019 schoot Gökmen T. vier mensen dood in en rond een sneltram op het 24 Oktoberplein. Ook raakten meerdere mensen gewond en getraumatiseerd. De aanslag wordt zaterdag herdacht. Bij de herdenking zijn nabestaanden, hulpverleners, getuigen, de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, leden van de gemeenteraad en minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aanwezig.

