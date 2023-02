Nachtelijke ALS Sunrise Walk in Utrecht zet de mensonterende ziekte extra ‘in het licht’

De tweede editie van de ALS Sunrise Walk vindt in de nacht van 10 op 11 februari plaats. Deelnemers wandelen vanaf de Jaarbeurs langs mooie plekjes in Utrecht en leggen daarbij (maximaal) 25 kilometer af. Maar waarom lopen in het donker? Frederique Kram van Stichting ALS Nederland legt uit.

Wat is de ALS Sunrise Walk?

,,Een wandeling door de nacht richting zonsopkomst. Deelnemers kunnen 25, 15 of 5 kilometer lopen. De eersten starten rond half twee bij restaurant Speys Jaarbeurs. Ze lopen door de stad om uiteindelijk weer te eindigen bij De Jaarbeurs.’’

Maar waarom in het donker? Dan zie je zo weinig.

,, We lopen naar de zonsopgang en zetten zo ALS extra in het licht. Dat is symbolisch: we willen de hoop op een oplossing voor de ziekte niet verliezen. We hadden al evenementen overdag en ‘s nachts wandelen zorgt toch voor een ander gevoel bij de deelnemers. Velen lopen de tocht omdat ze met ALS te maken hebben gekregen of iemand herdenken.’’

Het doel is uiteraard geld inzamelen.

,,Zeker. Vorig jaar bracht de eerste editie 400.000 euro op voor onderzoek, dit jaar hopen we op zes ton en het zou fijn zijn als we ooit een miljoen ophalen. Maar nog mooier is het als er ooit een oplossing wordt gevonden waardoor deze mensonterende ziekte verdwijnt en ik werkloos word. En ja, dat meen ik echt.’’

Quote Voor meer deelnemers hebben we dit jaar geen ruimte. Volgend jaar is de herkansing Frederique Kram

Kunnen belangstellenden zich nog inschrijven?

,,Ja, maar het gaat hard richting het maximum van tweeduizend deelnemers. Het zou best kunnen zijn dat we straks sorry moeten zeggen. Voor meer deelnemers hebben we dit jaar geen ruimte. Volgend jaar is de herkansing.’’

Hoe zit het met de noodzakelijke vrijwilligers?

,,Er zijn altijd veel mensen die mee willen werken, maar we kunnen er nog wel wat gebruiken. Er zijn diverse taken, zoals het opbouwen van de startlocatie, deelnemers registreren of versnaperingen uitdelen. En het kan voor de hele nacht zijn, maar ook een voor een deel ervan.’’

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.