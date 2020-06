‘Naïeve’ man (53) was wel degelijk betrokken bij drugslab in Veenendaal, maar hoeft niet terug de cel in

Utrechtse basisscho­len ontduiken massaal de wet bij aanmelding van nieuwe leerlingen: ‘Dit is onaccepta­bel’

15:20 Wat veel ouders in Utrecht eigenlijk al wisten, is nu officieel: tientallen basisscholen in de stad ontduiken de wet bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. Ze werken met schaduwlijsten waarop ouders hun kind al in een vroeg stadium kunnen aanmelden. Met name scholen in de ‘witte’ wijken Oog in Al en Tuindorp maken zich hier schuldig aan.