Nationaal Militair Museum wéér het leukste uitje: ‘Kindvriendelijk, leerzaam en actief’

Kensington-gitarist Casper over brutale gitaarroof: ‘Het voelt alsof ik deel van mezelf kwijt ben’

Hij is nog steeds ontdaan, Kensington-gitarist Casper Starreveld. Bij een grote gitaarroof in het dorpje Benschop werden onder meer zijn vier favoriete gitaren, waarop hij tijdens de afscheidsshows met voormalig zanger Eloi Youssef speelde, gestolen. ,,Of ik ze ooit nog terugzie? Ik leef tussen hoop en vrees.”