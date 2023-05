Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug moet twee keer zo groot worden, verzoek ligt bij minister

Dit is waarom er bij Zeist elke dag 130 liter water uit een enorme druppel de natuur in stroomt

Wie vanaf volgende week een wandeling maakt door de Zeister bossen, kan zomaar op een vreemd voorwerp stuiten. Midden in de natuur komt een grote metalen druppel, gemaakt van leidingwaterbuizen. Daaruit stroomt vijf keer per dag in totaal 130 liter water de natuur in. Maar waarom?