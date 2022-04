Natuurbranden in Utrecht? Die gaan steeds vaker voor komen: ‘Dat kan niemand ontkennen’

Deze stichting leert kinderen met een beperking zwemmen: ‘Het is voor hen het feestje van de week’

De 22-jarige Giu geniet elke keer weer wanneer hij in het Nieuwegeinse zwembad Merwestein samen is met de duikers. Vrijdag 22 april is hij echter in een heel andere rol te bewonderen. Dan treedt hij met het G-Orkest van Harmonie Orkest Vleuten op tijdens een bijzonder benefietconcert voor Stichting Blauwe Vogel ’74.

