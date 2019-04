Natuurgebied Kwintelooijen bij Rhenen komt als beste uit test MTB-routes.nl

‘Aan een prik gaat niemand dood, aan de mazelen kan dat wel’

Voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) wijst erop dat de vaccinatiegraad voor mazelen in het centrum van Utrecht onder de 90 procent is gezakt. Moeten ouders zich zorgen maken?