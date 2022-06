Nauwelijks nog een leraar die niét voor de klas staat in Utrecht, maar tekort is nog steeds nijpend

Het aantal leraren dat in en om Utrecht op zoek is naar werk, is in jaar tijd met een noodvaart gedaald. Het nijpende tekort in het onderwijs zorgt ervoor dat zowel in het basis-, voortgezet- als beroepsonderwijs nog maar weinig leerkrachten aan de kant staan.

Waren er in 2016 - vooral in het basisonderwijs - nog overschotten aan leerkrachten, sinds 2019 zijn ze niet aan te slepen in de regio Utrecht. Het is vooral een probleem in de Randstad, constateert uitkeringsinstantie UWV: in provincies als Friesland zijn er genoeg leerkrachten.

De krapte in Utrecht leidde er in een jaar tijd toe dat er eind mei nog slechts 117 werkzoekende leraren met een WW-uitkering waren. Vooral docenten voor het voortgezet onderwijs staan nog aan de kant. Toch is hun aantal met 30 procent afgenomen. Het aantal werkzoekende docenten beroepsonderwijs is in dezelfde periode met 17 procent afgenomen. In het basisonderwijs was het aantal werkzoekenden het grootst: daar daalde het aantal uitkeringen met 42 procent het sterkst in het afgelopen jaar.

Top 10 van Nederland

De regio Utrecht behoort met een achtste plek tot de top 10 van regio’s in Nederland met de grootste tekorten aan leerkrachten in het basisonderwijs. Het voortgezet en beroepsonderwijs hebben te maken met tekorten aan docenten in vrijwel alle vakken.

In en om de stad Utrecht is er vooral veel vraag naar leraren basis- en voorschools onderwijs, docenten taalkundige vakken vo/mbo en docenten exacte vakken vo/mbo. De verwachting is dat de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan.

Voor het beroepsonderwijs is het moeilijker te voorspellen hoe het gaat lopen, omdat een groot deel van de instroom van nieuwe leraren daar niet afkomstig is van de lerarenopleiding, maar uit het bedrijfsleven.

Aantal WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in de zogenoemde arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (stad Utrecht en omgeving) daalde afgelopen maand ook in zijn algemeenheid opnieuw: UWV verstrekte er eind mei 7.625 uitkeringen. Dat waren er 308 minder dan een maand geleden, een daling van 3,9%. Landelijk was er een daling van 5,8% te zien.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.