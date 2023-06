Nederlands record: deze kappersfamilie knipt al 175 jaar onze haren

Van de lezer Verbod op bedelaars in Utrecht: ‘Op ‘commer­ciële’ bedelaars zit een stad toch niet te wachten?‘’

Steeds meer ondernemers en winkelend publiek ergeren zich aan de bedelaars in de Utrechtse binnenstad. Maar waar Den Haag en Rotterdam het bedelen aan banden hebben gelegd, peinst Utrecht niet over een bedelverbod. Onze lezers denken er heel anders over. ‘Echt een eind aan maken.....voeding voor criminaliteit!’