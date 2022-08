Nederlandse recreatiegroep neemt pretpark Wunderland Kalkar over van Hennie van der Most

Recreatiegroep DeFabrique Holding uit Utrecht heeft het Duitse familiepark Wunderland Kalkar overgenomen. Het park dat zich net over de Duitse grens bevindt en in en rondom een oude, nooit gebruikte kerncentrale is gebouwd, was tot voor kort meer dan 25 jaar eigendom van succesvol zakenman Hennie van der Most .

Een attractiepark rond een kerncentrale is best bijzonder. Zo is in de koeltoren een draaimolen geplaatst en dient de buitenkant van de toren als klimwand. Er zijn veertig attracties, maar Wunderland Kalkar is meer dan alleen een pretpark. Op het terrein bevinden zich ook twintig vergaderzalen, 430 hotelkamers en 9000 vierkante meter aan overdekte evenementenruimte.

Kalkar was niet altijd een pretpark. In eerste instantie was de kerncentrale, gebouwd halverwege de jaren 80, bedoeld als een snelle kweekreactor. In die periode kwam echter een brede anti-kernenergiebeweging op gang dat de bouw van de centrale sterk vertraagde. De kosten liepen hoog op en in 1991 besloot de Duitse regering definitief de stekker te trekken uit de kerncentrale, waardoor deze nooit in gebruik is genomen.

Vier jaar later nam Van der Most de locatie voor 2,5 miljoen euro over en toverde het om tot evenementenlocatie. Na meer dan 25 jaar geeft hij nu het stokje door aan DeFabrique Holding en daar is initiatiefnemer Jan van Eck hem meer dan dankbaar voor.



,,Een locatie met zo’n unieke historie en verhaal past als geen ander bij ons”, laat hij in een persbericht weten. ‘Van der Most draagt Wunderland Kalkar met een gerust hart over’, zegt het persbericht. Volgens die melding blijft het huidige personeelsbestand intact, inclusief parkdirecteur Han Groot Obbink. ‘Met meer dan twintig jaar ervaring in de evenementen- en recreatiebranche is DeFabrique Holding dé partij die Wunderland Kalkar verder kan brengen.’

Van der Most zette Kalkar jaren geleden al te koop. Maar intussen is hij ook alweer tien jaar bezig met het bouwen van een nieuw pretpark: Attractiepark Rotterdam. Voor de inrichting van dat park kocht de ondernemer kort geleden de inboedel van het gesloten Space Park in het Duitse Bremen. Alle onderdelen van dat park verplaatst Van der Most naar Rotterdam.

Het herbestemmen van locaties is voor DeFabrique Holding niet nieuw. Het bedrijf nam twintig jaar geleden een mengvoederfabriek aan de Westkanaaldijk in Utrecht over en doopte het om tot de Kartfabrique en DeFabrique Evenementenlocatie. In het fabriekspand kwamen onder meer een kartbaan, een lasergamehal en een evenementenlocatie.

Twaalf jaar later deed DeFabrique hetzelfde met het voormalig vliegveld in Enschede. Ook deze locatie is herbestemd tot evenementenlocatie. Of de overname van Wunderland Kalkar ook zo’n succes wordt, moet nog blijken.