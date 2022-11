Neergestoken jongen (15) uit Utrecht na nacht in ziekenhuis weer thuis: ‘Het was echt kantje boord’

Verdachte nog spoorloos

De politie Utrecht gaf woensdag in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld details vrij over het steekincident. De 15-jarige jongen heeft geluk gehad, zei een politiewoordvoerder. Hij heeft een nacht in het ziekenhuis moeten blijven, maar maakt het volgens haar naar omstandigheden goed. ,,Maar het is echt kantje boord geweest, het had niet veel gescheeld of hij was levensgevaarlijk gewond geraakt.’’ De verdachte is nog spoorloos.