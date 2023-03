Negen goals Khalak, maar niet altijd in de basis van Elinkwijk: ‘Erop gebrand om het hier te laten zien’

Update Overval op EyeWish opticien in Nieuwegein: één persoon aangehou­den, politie zoekt getuigen

Op een bedrijfspand aan het Muntplein in Nieuwegein is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Het gaat daarbij om de brillenwinkel EyeWish. Eén persoon is aangehouden. Of dat ook de dader is, is nog onbekend.