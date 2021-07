Negen weken oude kitten achtergelaten in een mandje: ‘Het is weer de tijd van het dumpen’

Nieuwe duurzame fietsbrug in Houten is voor een groot deel gemaakt van lege petflessen

1 juli Hoeveel petflessen er precies voor leeg zijn gedronken is niet meer te achterhalen. Maar ‘een paar ton’ aan dit gerecycled plastic is er minstens verwerkt in de nieuwste fietsbrug die deze week in Houten in gebruik is genomen: de Hoonbrug.