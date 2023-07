Nep-bankmedewerker ontfutselt bankpas van oudere vrouw (80) en pint 4500 euro van haar rekening

Man (33) uit Utrecht aangehou­den wegens drugs na zeven invallen van de politie

Een 33-jarige man uit Utrecht is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Het arrestatieteam heeft op 4 juli in totaal zeven locaties doorzocht, waaronder meubelwinkel Silver 11 op de Amsterdamsestraatweg. Op een van de locaties is een grote hoeveelheid aan harddrugs gevonden.