Nergens in Europa vind je een Pokémonwinkel zoals deze: klanten komen uit hele wereld naar Utrecht

Uur in de rij voor Pokémonwin­kel in Utrecht: ‘Het loopt allemaal beetje uit de hand met de populari­teit’

Pokémon is populairder dan ooit, nu de kaarten exact 25 jaar bestaan. En als de hype ergens te voelen is, dan is het wel in Shoppingcenter Overvecht. In Utrecht is de wachtrij deze herfstvakantie minimaal een uur.

21 oktober