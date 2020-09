Nest van ‘bijen-snijdende’ hoornaar trekt bekijks: ‘Monsterwesp? Wat een onzin’

Veel omwonenden halen de schouders op over het nest. Ze hebben er geen last van. Anderen vinden het juist niet prettig. ‘Zo snel mogelijk weg’, is hun dringende advies. Bij bewoner John Bouwmans ging het hart wel iets sneller kloppen, toen hij er één in zijn tuin spotte. Zijn hobby is het fotograferen van insecten en deze had hij nog niet voor de lens gehad. ,,Ik wist direct dat het om een hoornaar ging. Ik ben direct gaan zoeken, maar het duurde even voordat ik het nest zag, op ongeveer 200 meter van mijn huis.”