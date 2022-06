Net de strijd van Asterix en Obelix tegen de Romeinen: Nieuwer Ter Aa doet ultieme poging tot behoud pontje

Waarom het pontje bij Breukelen moet verdwijnen? ‘Het is alsof je te voet de A2 oversteekt, zo druk is het’

De veerpont in het Amsterdam-Rijnkanaal is geliefd en heeft een prachtige geschiedenis, maar is niet meer van deze tijd. Dat stelt binnenvaartbrancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

23 april