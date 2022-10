Net toen Manda (57) en haar man opnieuw zouden beginnen in de boekenbusiness, overleed hij plotseling

Manda Heddema (57) was dertig jaar lang tussen de boeken in het Zeeuwse Goes te vinden. In 2020 gooit ze het roer om, verkoopt ze de zaak in Zeeland en begint ze samen met haar man opnieuw een boekhandel in Driebergen. Maar tijdens de verhuizing naar het midden van het land overlijdt haar man plotseling.