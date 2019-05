New York Pizza in Utrecht compleet verwoest na explosie: studenten ontsnapt aan vlammen

agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:33 Tien krakers staan vandaag voor de rechter in Utrecht. Ze werden in maart van dit jaar opgepakt toen de politie een kraakpand aan het Laantje Zonder Eind in de Zeister bossen ontruimde. Kraker is strafbaar volgens de wet. De tien hadden hun intrek genomen in het voormalig boeddhistisch centrum SGI Nederland.