Niemand hielp Ans (68) die met auto in ijskoude water belandde, behalve Casper: ‘Ze ging kopje onder’

Ze kent de weg in Nieuwegein op haar duimpje, had goed gegeten en was met de auto op pad om boodschappen te doen. Tot Ans Arendonk (68) een klap hoort en als ze haar ogen opendoet, ziet dat ze met haar auto het Merwedekanaal in is gereden. ,,Ik zat vast met mijn voet achter het stuur, hing uit het raam en riep om hulp.”