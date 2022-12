Niemand weet raad met vrouw (24) die Utrechtse verpleegkundige met schoenveter wilde wurgen

Wat te doen met een 24-jarige vrouw uit Breda die afgelopen zomer met een schoenveter een verpleegkundige van een Utrechtse crisisdienst poogde te wurgen? Als één ding duidelijk werd dinsdag in de Utrechtse rechtbank is dat niemand het weet.

Dat de verdachte een behandeling nodig heeft lijkt evident. Maar waar en in welke setting? Want er is al zoveel geprobeerd. De vrouw heeft een bordelinestoornis en kreeg op 13 juli 2022 van stemmen in haar hoofd te horen dat ze iemand moest vermoorden. En daarna zichzelf.

Dinsdag zou de inhoudelijk behandeling van de strafzaak zijn, de Brabantse wordt vervolgd voor poging moord dan wel doodslag. De openbaar aanklager vroeg echter om uitstel, zodat een nieuw te benoemen psycholoog kan kijken wat wijsheid is. En ook een psychiater die haar al onderzocht, wordt gevraagd om extra rapportages.

Zoektocht

De afgelopen jaren ging de vrouw van GGZ-instelling naar GGZ-instelling. Daar kwamen hulpverleners telkens tot de conclusie dat haar problematiek zo complex is dat niemand een plek weet waar zij tot haar recht komt. Dat de kans op herhaling van het veter-incident als groot wordt betiteld, maakt de zoektocht nog ingewikkelder.

Moet ze koud afgestraft worden en dus de gevangenis in? Is tbs al dan niet met dwangverpleging het beste? Niemand zegt het te weten. ,,We hebben onvoldoende zicht op de persoon van de verdachte. Dat maakt dat we deze zaak nu niet kunnen behandelen’’, concludeerde de rechtbankvoorzitter.

Gewelddadig

De raadsman van de Bredase baalde. ,,Duidelijk is dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft. Behandel je dat goed, dan kom je al een heel eind. Want het incident met de schoenveter was het eerste gewelddadige voorval van deze orde. Doe de zaak af en laat het aan de GGZ over. Anders raakt ze alles kwijt, inclusief haar wajong-uitkering en haar huis.’’

