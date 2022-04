Niet drie, maar víer windmolens op energiepark Rijnenburg, en die gaan op z’n vroegst in 2026 draaien

In april vorig jaar besloot de gemeente Utrecht dat Rijne Energie het energiepark in de polders tussen De Meern en Nieuwegein mag ontwikkelen. Het ging in eerste instantie om drie windmolens en 7 hectare aan zonnepanelen. Daar komt nu een vierde windmolen bij en er wordt gerekend op een zonneveld van 8 hectare. Drie grondposities liggen in het noorden van de polders Rijnenburg (waarvan twee in eigendom van de gemeente) en één grondpositie ligt in Reijerscop en is van een boer.