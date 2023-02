Niet huilen, lekker ruilen: hier in Utrecht scoor je een nieuwe outfit

indebuurt.nlIs jouw kledingkast al klaar voor het mooie weer? Zo niet, dan is het tijd om items te shoppen… Of nog veel beter ruilen! Dit weekend zijn er twee plekken waar dit kan.

We shoppen wat af met z’n allen. Maar beter voor het milieu en misschien ook veel leuker is kleding ruilen. In Utrecht zijn er regelmatig leuke kledingmarkten. Zo ook zaterdag 11 februari.

Happy Kledingswap

De eerste locatie waar je zaterdag kleding ruilt, is buurtcentrum Hart van Hoograven aan ’t Goylaan 77. Hoe het werkt: je neemt vier tot tien kledingstukken en zorgt ervoor dat alles schoon en netjes is. Onder kleding wordt verstaan broeken, T-shirts, vesten, truien, jassen en blouses. Andere kledingstukken zoals schoenen, ondergoed en bikini’s zijn niet welkom. Happy Kledingswap is van 13.00 tot 16.30 uur. “Overgebleven kleding wordt gedoneerd of gaat weer mee naar een volgend event, zodat ook deze kleding een mooie bestemming krijgt”, staat op de Facebookpagina.

Dameskledingruilbeurs

Ook in buurtcentrum de Leeuw is tussen 14.30 tot 16.30 uur een dameskledingruilbeurs. Dit is aan de Samuel van Houtenstraat 1 in de Staatsliedenbuurt. Je neemt hier kleding mee die je niet meer draagt en ruilt het voor iets dat je leuk vindt. Een vereiste is wel dat alles schoon en zonder gaten is. Accessoires, schoenen en mutsen zijn ook welkom. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan.

