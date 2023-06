Niet-speelgerechtigde speler op het veld: DVSU in het gelijk gesteld, mogelijk herkansing voor de Utrechters

Column Als het Jerry allemaal even te kwaad wordt, denkt hij voortaan gewoon aan déze vogel

Hij is voor het laatst gesignaleerd in een wilgenbosje pal naast de spoorlijn in Culemborg. Ik heb het niet over een op heterdaad betrapte inbreker, een ontsnapte tbs’er of een potloodventer op de vlucht, maar over de struikrietzanger. En nee, daar had ik tot gisteren ook nog nooit van gehoord.