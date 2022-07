Nietsvermoedend schuifelt vrouw (84) naar de deur, seconden later probeert man (21) haar te verkrachten

69-jarige fietser belandt in ziekenhuis na ongeval in Veenendaal, politie op zoek naar getuigen

Op de Raadhuisstraat in Veenendaal is op maandagmiddag 25 juli rond 13.00 uur een 69-jarige persoon van diens fiets af gereden door een auto. Dit gebeurde ter hoogte van de kruising met de Wolweg en de Boompjesgoed. De persoon is met spoed naar het UMC Utrecht gebracht.

26 juli