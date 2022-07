Nieuw fenomeen in de straten van Utrecht: plandelen, ‘Het is verslavend’

Op zaterdag 27 augustus vindt de eerste Plandeldag plaats in Utrecht. Maar wat is ‘plandelen’ en waar komt die naam vandaan? We vragen het aan Plandelman Anton Damen. Hij bedacht het fenomeen.

Vanwaar de naam plandelen?

,,Het is eigenlijk wandelen met de p van plastic. Daar komt het vandaan. Of van oppikken, wegplukken.”

Hoe kwam je op het idee?

,,Je had al een tijdje het fenomeen dat mensen gingen hardlopen en tegelijkertijd straatafval opruimden. Ploggen heet dat, maar ik wilde gewoon een Nederlands woord en wandelen, dat kan iedereen.”

En je had in de video al een mooi superheldenshirt aan.

,,Ja haha, ik ben de Plandelman. Maar in ons allemaal schuilt wel een plandelman of een plandelvrouw. Er zijn namelijk al super veel opruimhelden in Utrecht.”

Quote Veel mensen worden strontcha­grij­nig door zwerfafval op straat, maar door die ergernis gaat het blikje niet weg Anton Damen

Ja? Slaat het plandelen aan?

Jazeker, een paar jaar terug ben ik een WhatsApp-groep begonnen in Lunetten en voor ik het wist zaten er honderd mensen in. Inmiddels zijn we ook actief in onder meer Nieuw Engeland, Zuilen en Terwijde.

Hoe komt het dat het ineens zo populair is?

,,Veel mensen worden strontchagrijnig door zwerfafval op straat, maar door die ergernis gaat het blikje niet weg. Als je het opraapt, krijg je er echt een goed gevoel van. Ik moet mensen afremmen om door te gaan. Het is verslavend.”

Waarom dan een speciale Plandeldag?

,,Het is bedacht om al die Utrechtse opruimhelden in de anonimiteit een keer in het zonnetje te zetten en om ervoor te zorgen dat er nog meer plandelaars bijkomen.”

Het doel is negenhonderd Utrechtse straten schoon krijgen. Is dat haalbaar?

,,De lat ligt hoog, maar het is wel te doen. Dat geldt voor superheldenfilms ook: er moet wel iets op het spel staan. In je eentje is een heel verontreinigde plek een mission impossible, maar met zijn vijven heb je het in tien minuten gedaan. Dus die negenhonderd gaat wel lukken.”

Mensen kunnen zich via de site van Damen, plandelen.nl, aanmelden. Hieronder is de promovideo te zien.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.