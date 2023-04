Nieuw provinciebestuur, dus voert Houten lobby voor nieuwbouwwijk weer op: 'Hier liggen openingen’

Fietstocht eindigt met diepe bijtwonden in ziekenhuis als jongen (14) wordt aangeval­len door honden

Een doodgewoon fietstochtje in Nieuwegein eindigt voor een jonge jongen (14) in het ziekenhuis als hij in mei vorig jaar wordt aangevallen door twee grote honden: Macy en Debon. De eigenaresse van de honden zegt dat het haar ‘totaal onbekend’ was dat haar dieren tot zoiets in staat waren. Toch was het niet de eerste keer.