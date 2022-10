Nieuw sloopplan, maar voor tientallen Vreeswijkers duurt de onzekerheid voort: ‘Waardeloze situatie’

Definitief: populaire horecazaak Roost aan de Singel moet deuren sluiten

Het is nu toch echt zover: Roost aan de Singel moet de deuren sluiten. De eigenaar van het geliefde buitenplekje in Park Paardenveld, Sidney Rubens, was lang in onzekerheid of de horecazaak mocht blijven, maar vanaf 1 november moet hij beginnen met afbouwen.

6 oktober