Nieuw tijdperk met GroenLinks aan het roer: wat de grootste partij in Nieuwegein wil veranderen

Toen en nu Als je zo wanhopig bent dat je met je gezin in een seinhuisje gaat wonen, neem je het schudden voor lief

‘Kijk, dat seinhuisje boven de Leidseveertunnel… Kunnen we dáár dan niet in wonen?’ vroeg een wanhopige jongeman in 1947 aan de NS. Hij had zijn meisje al een paar jaar eerder ten huwelijk gevraagd. Maar omdat ze geen woning konden vinden, waren ze nog steeds niet getrouwd.

30 maart