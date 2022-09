Nieuwbouw zorgcentrum Het Zonnehuis in Doorn loopt vertraging op door asbest

De bewoners die voor de sloop in Het Zonnehuis woonden zijn naar een ander deel op het terrein verhuisd. In een veel eerder stadium is een aantal andere bewoners verhuisd naar een tijdelijke huisvesting van zorglocatie Beatrix in Doorn. De 24 bewoners verhuizen uiteindelijk terug naar Het Zonnehuis, wanneer dat klaar is.