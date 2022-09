Nieuwe arrestatie na golf van explosies en bedreigingen: Rotterdamse (33) zit voorlopig vast

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij explosies in Hoef en Haag en Tienhoven. Ook zou de vrouw betrokken zijn bij bedreigingen, die in en rond Utrecht zorgen voor gedwongen gesloten woningen.

De vrouw zit sinds woensdag in de cel en heeft vandaag van de onderzoeksrechter te horen gekregen dat ze nog minstens twee weken langer vast moet blijven zitten op verdenking van betrokkenheid bij de geruchtmakende zaak die al maanden speelt.

Op slot

Niet alleen twee woningen in Hoef en Haag zijn al sinds begin juli gesloten door dreiging en gevaar voor de openbare orde en veiligheid in de buurt. Ook in Nieuwegein, Tienhoven, Utrecht Overvecht en Huizen houden betrokken burgemeesters woningen op slot.

De nieuwe aanhouding is de derde aanhouding in het onderzoek tot dusver. Dat onderzoek begon begin juli na de eerste explosie in Hoef en Haag en draait om een gestolen partij cocaïne. Volgens ingewijden zou het gaan om honderden kilo’s coke die zijn verdwenen, goed voor een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s. Hierover is ruzie ontstaan in het criminele milieu.

Arrestaties

Eerder werd al een 42-jarige oud-inwoner van Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosies in Hoef en Haag en Tienhoven, die in hetzelfde weekeinde plaatsvonden. Hij is een bekende van de politie en moet in ieder geval nog tot half oktober in de cel blijven. Ook een 50-jarige Utrechter verbleef enkele dagen in de cel en werd verhoord, vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Hij is nog wel verdachte, maar weer vrij.

Een politiewoordvoerder benadrukt dat het onderzoek door gaat en dat meer arrestaties in de zaak kunnen volgen. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden (Hoef en Haag) is blij met de aanhouding en laat weten: ,,We onderzoeken wat de aanhouding betekent voor de dreiging.” Vooralsnog zijn ook twee woningen in zijn gemeente in overleg met de bewoners nog gesloten, vanwege de dreiging.

Sluitingen

Iedere gemeente beslist afzonderlijk op basis van politieadvies of woningen gesloten blijven. De bedreigde bewoners van alle zeven gedwongen gesloten woningen zijn (ex-)familie van vermoedelijke betrokkenen bij het drugsconflict.

