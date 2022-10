Nieuwe artistiek leider museum Vianen is een buitenstaander met een roeping voor de regio

Werner van den Belt begint met iets recht te zetten. Hij is sinds kort artistiek leider van het museum. Dat is inclusief de functie van conservator, legt hij uit. ,,Een artistiek leider is ook bezig met het ontwikkelen van plannen voor het museum. Nu word ik serieuzer genomen als gesprekspartner in bepaalde strategische overleggen over de toekomst van dit museum dan wanneer ik slechts conservator ben.’’

Aanblik van Italiaans stadje

Bij een eerste bezoek deed de skyline van Vianen hem denken aan de aanblik van een Italiaans stadje. Om zich meer te verdiepen geschiedenis van Vianen en omstreken, nodigde de Amsterdammer de vijf historische verenigingen uit de gemeente Vijfheerenlanden uit.

Hij hoopte een samenhangend beeld te krijgen van de cultuurhistorie in de streek, maar kwam van een koude kermis thuis. ,,Elke vereniging had een eigen verhaal. Iedereen vond zíjn historische figuren of paardenmarkt belangrijker dan de andere. Ik vind dat je dan het grotere verhaal tekort doet. Daarom ben ik op zoek gegaan naar overeenkomsten in plaats van de verschillen uit te vergroten.’’

Quote Het ontstaan van Vianen moet je ook kunnen zien in het licht van Leerdam en Gorinchem. Maar ook in Utrechts licht Werner van den Belt (56) , artistiek leider Stedelijk Museum Vianen

Van den Belt wil dat de regionale functie van het museum duidelijker naar voren komt. Het museum moet zich meer richten op het verzorgingsgebied zowel boven als onder de Lek. Met Vianen als centrum. ,,Als buitenstaander – ik ben geboren in Amersfoort en woon in Amsterdam – heb ik meer een helikopterview dan iemand die uit deze streek komt. Ook kan ik makkelijker op gevoelige tenen staan als dat nodig is.’’

Verhalen voor het voetlicht brengen

Resultaat van deze manier van denken is de eerste tentoonstelling van zijn hand die de titel Langs Lek en Linge heeft meegekregen. Deze expo op de begane grond van het museum in Vianen is gedurende vijf jaar te zien. De inhoud is flexibel en makkelijk aan te passen aan bijvoorbeeld schoolklassen. Niet Vianen staat centraal, maar het gebied tussen Utrecht en Gorinchem.

De artistiek leider ziet het als zijn roeping om verhalen van de stad Vianen en de regio Vijfheerenlanden voor het voetlicht te brengen. ,,Je kunt Vianen pas goed cultuurhistorisch in de spotlights zetten als je dat ook geografisch doet. Het ontstaan moet je daarom ook kunnen zien in het licht van Leerdam en Gorinchem. Maar ook in Utrechts licht. Daar lopen veel verbanden die je niet mag vergeten. Zonder Utrecht was Vianen er nooit geweest.’’

Quote Om het verhaal van het belang van water in de regio te vertellen, is het portret van Jan Blanken absoluut nodig Werner van den Belt (56) , artistiek leider Stedelijk Museum Vianen

Op de tentoonstelling worden historische gebeurtenissen en personen gelinkt aan actuele thema’s zoals vrijheid, tolerantie en gelijke kansen. Een goed voorbeeld daarvan is een groot schilderij van de glaswerkfabriek in Leerdam waarop Duitse immigranten aan het werk zijn. Van den Belt: ,,Dit laat vroeg industrieel erfgoed zien, maar ook toont het ons hoe belangrijk integratie is om de industrie van een land op gang te houden. Dat is van alle tijden.’’

Tekenleraar geweest

Werner van den Belt was in een vorig leven ook tekenleraar en dat helpt hem uit de brand als hij een educatief verhaal wil vertellen voor een tentoonstelling. Op Langs Lek en Linge hangen vier schilderijen van zijn hand. Olieverfschilderijen die hij dit jaar maakte van historische figuren die eeuwen geleden leefden zoals wateringenieur Jan Blanken en edelvrouw Anna van Buren. Hij zegt hierover: ,,Dit is waarom een artistiek leider soms zelf naar de kwast grijpt. Om het verhaal van het belang van water in de regio te vertellen, is het portret van Jan Blanken absoluut nodig. Dat had ik niet, dus schilderde ik het zelf na.’’

