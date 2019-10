Nieuwe babbeltruc: nepverplegers komen bloed prikken en nemen pinpas mee

Altijd al wethouder willen worden? In Utrecht is een vacature: 9000 euro per maand

17:20 Altijd al wethouder willen worden? Grijp je kans. In Utrecht is er een vacature, nu D66-wethouder Victor Everhardt in november vertrekt naar Amsterdam. Vereisten: je bent ‘integer’, je ‘brengt voorstellen met flair en vol overtuiging’ en de kandidaat ‘durft zijn mening uit te spreken’.