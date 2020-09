Nieuwe camera’s boven A27 leggen haarscherp vast of je belt en appt achter het stuur

column Als Wesley Sneijder zich bemoeit met racisme, gaat de KNVB meteen opzitten en pootjes geven

9:16 Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over Wesley Sneijder die zich boos maakt over een racistische grap over DHSC op Instagram.