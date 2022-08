Nieuwe challenge: Utrechtse grachten ‘beklimmen’ als een ninja (zonder het water aan te raken)

STORROR, een groep parkour- en freerunning-atleten uit Engeland met een groot YouTubekanaal, plaatsten afgelopen week een video die inmiddels al meer dan één miljoen keer bekeken is. Op het filmpje is te zien hoe de mannen om en om naar beneden klauteren op de gracht en zich, slechts met handen en voeten, klimmend voortbewegen. Ze grijpen zich vast aan de spijlen van ramen, stenen, gootjes of zuilen in het water en klauteren in hoog tempo langs het water.



Eén van de freerunners, Toby Segar, deelde zijn deel van de stunt ook op Instagram. Hij weet zich op deze manier in nog geen vijftig seconden al klimmend over de Vismarkt te verplaatsen.